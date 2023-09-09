تعليم الفيوم يحصد المركز الثاني والثالث جمهورية في مسابقة أدم حنين

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (التربية الفنية) فى مسابقة أدم حنين لمراحل التعليم ما قبل الجامعي الدورة السابعة 2023، والتى اقيمت تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. وحققت الفيوم مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

في المرحلة الإعدادية، فازت الطالبة يسرا أسامة رشاد مدرسة عثمان بن عفان إدارة سنورس التعليمية بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية، تحت إشراف ياسمين مصطفى و ثناء اسحاق موجة أول تربية فنية.

المركز الثالث فى الابتدائية

وفي المرحلة الابتدائية فازت الطالبة بسمله سعيد عيد مدرسة كمال سعيد مهلهل ادارة غرب الفيوم التعليمية بالمركز الثالث جمهورية، تحت إشراف رباب عشري و وفاء فيصل موجة أول تربية فنية.

قدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم التهنئة للطلاب الفائزين فى المسابقة، والمدارس المشاركة ومشرفي الطلاب بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية ، وقدمت الشكر والتقدير لفريق العمل بالتربية الفنية بالمديرية فاطمة ابراهيم موجة عام التربية الفنية، و هشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية.