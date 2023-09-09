مصرع سيدة بعد زفافهما باسابيع فى ظروف غامضة بقنا

استقبل مستشفى الوقف المركزي، اليوم السبت، جثة عروس لقيت مصرعها في ظروف غامضة، بقرية الشاورية التابعة لمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، بعد مرور 40 يوما من زفافها.

وتلقي اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة فتاة عشرينية، في ظروف غامضة بقرية الشاورية بمركز نجع حمادي، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث.

وبالفحص تبين العثور على جثة ن.م.س، تبلغ من العمر 23 عاما، في ظروف غامضة بعد زفافها بـ 40 يوما تقريبا، بقرية الشاورية التابعة لمركز نجع حمادي، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.