واتساب يبدأ في اختبار مشاركة الوسائط ذات الدقة الكاملة

باعتباره واحدًا من أفضل تطبيقات الدردشة على نظام التشغيل Android، يتضاعف استخدام WhatsApp كأداة مفيدة لإرسال الملفات إلى الأشخاص في جهات الاتصال الخاصة بك، خاصة إذا كنت لا تريد الاهتمام بالتخزين السحابي وطلبات الوصول.

على الرغم من أن إرسال الوسائط كان بسيطًا إلى حد ما، إلا أن ضغط WhatsApp الثقيل كان عيبًا كبيرًا. على الرغم من طرح دعم مشاركة الصور ومقاطع الفيديو عالية الدقة للمستخدمين مؤخرًا، إلا أن الضغط لا يزال جزءًا من الصورة. الآن، أخيرًا، يوفر تطبيق WhatsApp لمختبري الإصدار التجريبي طريقة لمشاركة الوسائط غير المضغوطة بسهولة.



لا يقوم WhatsApp بضغط المستندات قبل إرسالها، لذلك يمكنك دائمًا مشاركة الصور ومقاطع الفيديو غير المضغوطة عن طريق إرفاقها كمستندات. ومع ذلك، يتطلب هذا الحل البديل استخدام منتقي ملفات نظام Android بدلاً من واجهة مستخدم منتقي وسائط WhatsApp. قد يمثل هذا تحديًا إذا كنت لا تعرف بالضبط مكان تخزين الوسائط في وحدة التخزين الداخلية لهاتفك.

في الشهر الماضي، اكتشفنا أن Meta تقوم بتطوير خيار جديد في قائمة مشاركة المستندات، والذي يعيد التوجيه إلى منتقي وسائط WhatsApp. تشير WABetaInfo إلى أن هذا الخيار متاح الآن لمختبري النسخة التجريبية من خلال متجر Google Play. إذا كان لديك حق الوصول، فيمكنك بسهولة إرسال وسائط كاملة الدقة غير مضغوطة من خلال النقر على أيقونة مشبك الورق في مربع الرسالة، وتحديد مستند، ثم النقر فوق اختيار من المعرض.

على الرغم من أننا كنا نود أن نرى WhatsApp يضيف خيار جودة "أصلي" أو "غير مضغوط" جديد في القائمة المنبثقة لمشاركة الصور عالية الدقة، فإن تطبيق الإصدار التجريبي الحالي يعد ذكيًا أيضًا لأنه يعتمد على الحل البديل الذي يستخدمه الأشخاص لسنوات. بدعم من الحدود الليبرالية لحجم الملف البالغة 2 غيغابايت، يمكن لمختبري الإصدار التجريبي الآن مشاركة الصور ومقاطع الفيديو دون القلق بشأن فقدان الحدة والتفاصيل والألوان لأن الصور تحتفظ ببيانات تعريف HEIC الخاصة بها. تعد هذه الميزة مفيدة أيضًا بشكل خاص لمشاركة مقاطع فيديو HDR، والتي غالبًا ما يتم إتلافها عن طريق الضغط.



الميزة في مرحلة الاختبار التجريبي الآن، ويمكن لـ WhatsApp تغيير الأمور قبل طرحها في القناة الثابتة. ومع ذلك، فإن الفرص ضئيلة، ونأمل أن يتمكن المستخدمون في جميع أنحاء العالم من الوصول إلى هذه الميزة في وقت ما قريبًا.