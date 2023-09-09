مات من الفرحة.. وفاة مسن بعد سماعه نبأ شفاء زوجته بالأقصر



في واقعة غريبة شهدتها الأقصر، توفي رجل ستيني عقب سماعه نبأ شفاء زوجته، والتي مكثت بالمستشفى لعدة أيام إثر مرورها بوعكة صحية.

أوضح شهود عيان بمدينة إسنا جنوبي الأقصر، أنه بمرور السيدة "ن.م.ع" البالغة 55 عامًا من إسنا، بوعكة صحية منذ أيام، أصيب زوجها الستيني "ع. ع" بحزن شديد بعد دخول زوجته المستشفى.



وأضاف الشهود؛ بمجرد سمعه نبأ شفاء الزوجة، انتابته الفرحة، ابتهاجًا بمغادرة زوجته المستشفى، عقب شفائها، إلا أنه قبل وصولها للمنزل، حاول أحد اقاربه إيقاظه استعدادًا لاستقبال زوجته، إلا أنه لم يجب.

وتابع؛ السيارة التي أعادت الزوجة للمنزل، اقتادته للمستشفى لفحصه، إلا أن تشخيص الطبيب بأنه توفي نتيجة أزمة قلبية مفاجئة.

