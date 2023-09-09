الشباب والرياضة تُنظم مهرجان timing trial للدراجات الهوائية

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير - العامة للسياحة والفعاليات الرياضية، بالتعاون مع tri factory؛ مهرجان timing trial للدراجات الهوائية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ويُعد مهرجان timing trial للدراجات الهوائية من فعاليات سباق الدراجات على الطريق، حيث يتسابق راكبو الدراجات بمفردهم ضد الساعة، ويعتمد الفوز فقط على قوة كل متسابق وقدرته على التحمل، وليس على المساعدة المقدمة من زملائه في الفريق.



أُقيم السباق اليوم السبت بمدينة ٦ أكتوبر ( بادية ) ، بمشاركة ٥٠٠ متسابق ومتسابقة من ١٢ جنسية مختلفة لسباقات ٢٤ ك ، ١٢ ك .



وأشاد المشاركين بالتنظيم الرائع وبالطرق الجديدة التى ساعدت على نجاح الفعاليات، وأيضاً نوعية السباق الجديدة، ويأتي ذلك في إطار إهتمام وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، بتنظيم السباقات والأحداث الرياضية المختلفة، من أجل ترويج وتنشيط للسياحة الرياضية في مصر ، بالإضافة إلي التشجيع علي الممارسة الرياضية.



يذكر أن وزارة الشباب والرياضة تُنفِذ مجموعة من أحداث السياحة الرياضية على مستوي جميع محافظات الجمهورية، وفق أجندة من الأحداث تتضمن مجموعة منوعة من الفعاليات التي تُشرف عليها إدارة السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.



شهد الجولة، أحمد عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة للفعاليات والأحداث الرياضية، أيمن حقى المدير التنفيذى للسباق، أحمد رفيق وكريم أمين من الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية، وعدد من ممثلى الجهات المشاركة فى التنظيم.