5 أطعمة مضادة للاكتئاب والالتهابات.. الطماطم أبرزها

الاكتئاب هو اضطراب عقلي شائع، على الصعيد العالمي، تشير التقديرات إلى أن 5% من البالغين يعانون من هذا الاضطراب، ويتميز بالحزن المستمر وعدم الاهتمام أو الاستمتاع بالأنشطة التي كانت مجزية أو ممتعة في السابق، ويمكن أيضا أن يزعج النوم والشهية.

هناك العديد من المنتجات لها تأثيرات مضادة للالتهابات، وغالباً ما يعاني ضحايا الاضطرابات الاكتئابية من التهابات في الجسم.

الخضروات الورقية الخضراء

التأثيرات المضادة للالتهابات الواضحة للخضروات مثل البروكلي والسبانخ واللفت ستساعد في علاج أعراض الاكتئاب. كما تعمل الخضروات الورقية الخضراء على تعزيز جهاز المناعة، وهو أمر مهم أيضًا في علاج الاكتئاب.

عين الجمل

هذه هي المكسرات ذات التأثير المضاد للالتهابات الأكثر وضوحا، فهي تحمي الجسم من آثار الجذور الحرة الضارة، والتي غالبا ما تكون أحد أسباب الاضطرابات الاكتئابية.

زيت الزيتون

يحتوي على عناصر غذائية تسمى البوليفينول، والتي تمنع إنتاج المكونات الالتهابية التي تسبب الاكتئاب.

الأسماك الدهنية

أغنى مصدر للأحماض الدهنية أوميغا 3. الأسماك الدهنية تقلل من الالتهابات المزمنة، بالإضافة إلى ذلك، فإن أحماض eicosapentaenoic وdocosahexaenoic التي تحتوي عليها لها أيضًا تأثير مضاد للالتهابات.

الطماطم

غني بالمواد المغذية مثل فيتامين C والليكوبين. تحارب الطماطم بشكل فعال الالتهاب الذي يسبب الاكتئاب.

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