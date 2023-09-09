العاصفة المتوسطية تضرب ليبيا.. والأرصاد تكشف موعدها في مصر

أكد خبراء الأرصاد الجوية، أن العاصفة المتوسطية تضرب سواحل ليبيا وتتسبب في سقوط الأمطار الرعدية على الساحل الشمالي الغربي عند طرابلس ومصراته، وتقترب من الساحل الشمالي الشرقي عند بنغازي، مع تتابع تحركها على مناطق من السواحل الغربية مطروح- السلوم.

وأوضحت خرائط الطقس، أن المنخفض الذي يتمركز الآن شمال شرق ليبيا وتسيطر على الحالة الجوية السحب الرعدية الممطرة بغزارة، سيؤثر على السواحل الغربية في مصر يوم الاثنين القادم الموافق 11 من سبتمبر 2023، وتسقط الأمطار الغزيرة التي تصل إلى رعدية على فترات متقطعة.

وتتوقع الأرصاد الجوية ان يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحارا على السواحل الشمالية.

كما يسود مساء غدا طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بينما يكون مائلاً للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحذرت الأرصاد من الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.

كما أن هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية على مناطق من السواحل الغربية وتتمثل في السلوم ومطروح على فترات متقطعة، ومن المتوقع أن يستمر سقوط الأمطار على مدار أيام الثلاثاء والأربعاء.