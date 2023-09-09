مصر للطيران تطلق أولى رحلاتها إلى بورسودان .. ومطار ساوباولو بالبرازيل يستقبل أولى رحلاتها

انطلقت أولى رحلات مصر للطيران الناقل الوطنى المباشرة إلى مدينة بورسودان والتى تحمل رقم MS856 وعلى متنها 120 راكبا، حيث قامت سلطات المطار بالسودان باستقبال الطائرة بتقليد رش المياه على الطائرة للترحيب بتشغيل هذا الخط المهم، وذلك بعد فتح المجال الجوى لشرق السودان، وتأتى هذه الخطوة استكمالًا للخطة الطموحة التى تنتهجها مصر للطيران الناقل الوطنى نحو التوسع فى شبكة خطوطها الجوية داخل القارة الأفريقية وفى ضوء توجيهات الدولة المصرى لتعزيز التعاون وتكثيف التواجد داخل القارة السمراء.

هذا وقد استقبل مطار القاهرة الدولى فى تمام الساعة 12:20 ظهرًا الطائرة فى رحلة عودتها من مطار بورسودان الدولى وعلى متنها 115 راكبًا.

جدير بالذكر أن تشغيل خط مدينة بورسودان الذى يعد من الخطوط الواعدة حيث يساهم فى زيادة الحركة الجوية والتجارية وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين.

وأول رحلة لساوباولو بالبرازيل

على جانب آخر استقبل مطار جوارولوس الدولى بمدينة ساوباولو البرازيلية، أولى رحلات مصر للطيران المباشرة بين القاهرة وساوباولو، الرحلة رقم MS3910 بأحدث طائرات الشركة من طراز B787-9 دريم لاينر.. وتعتبر هذه الرحلة هى الرحلة الأولى فى تاريخ الشركة لهذا الخط. ومن الجدير بالذكر أن مصر للطيران تسير رحلة خاصة إلى مدينة ساوباولو البرازيلية كل أسبوعين.