أعراض على الذراعين والساقين تشير إلى الإصابة بالسرطان

رغم أن الطقس الحالي لا يشبه فصل الخريف، إلا أننا نقترب من موسم البرد كل يوم، وقد يكون الطقس البارد ضارًا لمرضى السرطان، وأوضح الطبيب أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة غالبا ما يكون لديهم حساسية متزايدة للبرد.

وفي الشخص السليم، تحافظ آليات التحكم التلقائي في درجة حرارة الجسم على درجة حرارة الجسم بين 36.5 و37 درجة مئوية، ولكن هذا يعتمد على الميتوكوندريا الفعالة، وهي عضيات صغيرة داخل كل خلية تنتج الطاقة، مما يخلق مصدرًا موثوقًا للطاقة، ويقول عالم الأورام أندريه فوروبيوف خصيصًا لـ MedicForum: "في الخلايا السرطانية، يتم تعطيل آلية إنتاج طاقة الميتوكوندريا".

وهذا يمكن أن يؤدي إلى أعراض غير مريحة تعرف باسم عسر الحس البارد، والذي يؤثر على اليدين والقدمين، وأضاف الطبيب أنه بدون العمليات المناسبة للحفاظ على درجة حرارة الجسم الصحيحة، قد يعاني الأشخاص المصابون بالسرطان من برودة أصابع اليدين والقدمين واليدين والقدمين، بينما يشعر الجميع براحة تامة.

قد يحدث هذا الإحساس غير المريح أيضًا لدى مرضى السرطان الذين يخضعون للعلاج الكيميائي، حيث يؤدي العلاج إلى زيادة الحساسية للبرد.

العلاج الكيميائي يمكن أن يسبب التعب والجفاف وفقر الدم، وكلها يمكن أن تجعل مريض السرطان يشعر بالبرد.

في حين أن يديك وقدميك قد تكون مثيرة للقلق، إلا أن هذه العلامة التحذيرية يمكن أن تشير أيضًا إلى مجموعة متنوعة من المشكلات الحميدة لذلك، من المفيد معرفة قائمة كاملة بالعلامات الحمراء الشائعة التي يجب الانتباه إليها.

يوصي طبيب الأورام بالانتباه إلى علامات السرطان التالية:

التعب أو التعب الشديد الذي لا يزول بالراحة.

فقدان أو زيادة الوزن أو أكثر لسبب غير معروف.

مشاكل في الأكل (قلة الجوع، صعوبة في البلع، آلام في البطن، غثيان وقيء).

تورم أو نتوءات في أي مكان من الجسم.

سماكة أو تصلب في الصدر أو أي جزء آخر من الجسم.

الألم، وخاصة الجديد أو بدون سبب معروف، الذي لا يختفي أو يزداد سوءًا.

تغيرات في الجلد، مثل نتوء ينزف أو يصبح متقشرًا، أو شامة جديدة أو تغير في الشامة، أو قرحة لا تشفى، أو اصفرار الجلد أو العينين (اليرقان).

السعال أو بحة في الصوت لا تزول.

نزيف غير عادي أو كدمات لسبب غير معروف.

تغير في عادات التبرز (إمساك أو إسهال لا يزول، أو تغير في مظهر البراز).

تغيرات في المثانة (ألم عند التبول، أو وجود دم في البول، أو الحاجة إلى التبول أكثر أو أقل).

الحمى أو التعرق الليلي.

صداع.

مشاكل في الرؤية أو السمع.

تغيرات في الفم (تقرحات، نزيف، ألم، أو تنميل).