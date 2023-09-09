رئيس المقاولون يوجه رسائل خاصة للاعبين في بداية الفترة الثالثة من الإعداد

حرص المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب على عقد جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وأعضاء الجهاز الفني بحضور المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي والكابتن شوقي غريب المدير الفني للفريق.

وفي البداية رحب المهندس محسن صلاح باللاعبين الجدد مؤكدا ثقته في المجموعة الحالية والجهاز الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب.

وأكد رئيس النادي أن مجلس الإدارة ينتظر انطلاقة قوية للفريق في مسابقة الدوري ومشددا على أهمية البداية خاصة أن الموسم المقبل سيكون التحدي أكبر على الفريق في ظل شراسة المنافسة من كل الفرق.

وشدد صلاح على اسم نادي المقاولون العرب كبير وأنه يتشرف بانتمائه للنادي وعلى الجميع أن يقاتل من أجل هذا الاسم الكبير وأن تظهر الروح القتالية من صافرة أولى مباريات الفريق بالدوري لتحقيق أهداف النادي.

وأوضح صلاح أن مجلس الإدارة يدعم في المجموعة الحالية وفي الكابتن شوقي غريب وجهازه المعاون لتحقيق طموحات النادي.



ومن جانبه أكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي على رسائل المهندس محسن صلاح مشيدا بالمجموعة الجديدة المنضمة للفريق ومطالبا الجميع بالانصهار في بوتقة واحدة واعلاء روح الفريق لتحقيق مركز أفضل من الموسم الماضي.

وشدد فتحي على أن الموسم المقبل سيكون صعبا ويحتاج تركيز وروح عالية فضلا عن الالتزام بتعليمات المدير الفني الكابتن شوقي غريب.

ووجه الكابتن شوقي غريب الشكر للمهندس محسن صلاح والمهندس محمد عادل فتحي على الدعم المتواصل من مجلس الإدارة مؤكدا على أن الدفاع عن اسم المقاولون العرب شرف كبير.

وأكد غريب أن استكمال مسيرة المقاولون العرب الناجحة بتصدير اللاعبين لأوروبا سواء محمد صلاح والنني وأخيرا عمر فايد هدف أساسي وهو ما يلقى الدعم والمساندة من مجلس الإدارة.

وبدأ الفريق اليوم المرحلة الثالثة من الإعداد للموسم الجديد بعد العودة من معسكر العين السخنة.