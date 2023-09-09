«إيركايرو» تستمر فى توسعها بأفريقيا.. وتسير رحلتين بين طنجة والقاهرة

تستكمل «ايركايرو» خططها الاستراتيجية وتستمر فى توسعها فى أفريقيا بإضافة رحلتين أسبوعيًا بين طنجة بالمملكة المغربية والقاهرة اعتبارًا نهاية أكتوبر ٢٠٢٣.. فبعد أن بدأت التشغيل بين الدار البيضاء والإسكندرية فى فبراير ٢٠٢٣ بمعدل رحلتين أسبوعيا تستكمل «ايركايرو» خططها بإضافة رحلتين أسبوعيًا بين طنجة بالمملكة المغربية والقاهرة اعتبارًا نهاية أكتوبر ٢٠٢٣ وبين واجادوجو ببوركينافاسو وداكار بالسنغال والقاهرة اعتبارا من منتصف ديسمبر ٢٠٢٣، وذلك دعمًا لحركة السفر والأعمال والسياحة إلى مصر وعبر المطارات المصرية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوط سترتبط بشبكة الشركة الأم مصر للطيران عبر مطار القاهرة من خلال توسيع نطاق اتفاق المشاركة بالرمز السارى بين الشركتين.

وأكد حسين شريف رئيس مجلس إدارة «إيركايرو» أن هذه التوسعات تأتى فى إطار تشجيع وزارة الطيران المدنى للناقلات الجوية المصرية بالتوسع فى القارة السمراء واستغلال الفرص التى تتيحها الاتفاقيات الغنائية والجماعية للنقل الجوى.