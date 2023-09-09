الديوان الملكي السعودي يُعلن وفاة الأميرة سارة بنت سعد

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم السبت، وفاة الأميرة سارة بنت سعد بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود، وفقًا لما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

حسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال الديوان الملكي السعودي في بيان: انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة سارة بنت سعد بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليها غدٍ الأحد 25 / 2 / 1445 هـ، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة".

اختتم الديوان الملكي بيانه قائلًا: “تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

أعلن الديوان في بيان له الشهر الماضي عن وفاة الأميرة نورة بنت محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود قائلًا: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأحد 4 صفر 1445 هجري، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

وأضاف البيان: "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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