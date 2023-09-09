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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الديوان الملكي السعودي يُعلن وفاة الأميرة سارة بنت سعد

الديوان الملكي السعودي
الديوان الملكي السعودي

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم السبت، وفاة الأميرة سارة بنت سعد بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود، وفقًا لما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

 

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الديوان الملكي يعلن وفاة الأميرة موضي آل سعود

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أول تعليق من السعودية على زلزال المغرب المُدمّر

 حسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال الديوان الملكي السعودي في بيان: انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة سارة بنت سعد بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليها غدٍ الأحد 25 / 2 / 1445 هـ، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة".

 اختتم الديوان الملكي بيانه قائلًا: “تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

 أعلن الديوان في بيان له الشهر الماضي عن وفاة الأميرة نورة بنت محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود قائلًا: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة  نورة بنت محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأحد  4 صفر 1445 هجري، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

وأضاف البيان: "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

 

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