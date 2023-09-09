تعرف على الأوراق المطلوبة وشروط الالتحاق بمركز التعليم المدمج بجامعة الأقصر

بدأ مركز التعليم المدمج التابع لجامعة الأقصر، تحت رعاية الدكتور حمدى محمد حسين رئيس الجامعة، ورئيس مجلس الإدارة، والدكتور وليد عبد الله مدير المركز، تلقي طلبات الالتحاق بالمركز من خلال عدد من البرامج المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالى للحصول على البكالوريوس والليسانس.

الدكتور وليد عبد الله مدير مركز التعليم المدمج بجامعة الأقصر أوضح في تصريح للوفد أن مركز التعليم المدمج بجامعة الأقصر، يتيح الدراسة في كليات متعددة، ويؤهل الدارس للحصول على المؤهلات الجامعية في الكليات التالية: بكالوريوس التجارة، ويتاح به الدراسة بأقسام المحاسبة، وإدارة الأعمال، وإدارة المستشفيات، وليسانس العلوم العربية والإسلامية، وبكالوريوس تكنولوجيا التعليم الرقمي، وبكالوريوس الحضانة ورياض الأطفال.

وأضاف مدير المركز، أن شروط الإلتحاق تتضمن أن يكون المتقدم حاصل على الثانوية العامة أو ما يعادلها من المؤهلات المتوسطة (دبلوم فني-دبلوم تجاري-دبلوم زراعة) والثانوية الأزهرية والمؤهلات فوق المتوسطة (خريجى المعاهد العالية والمعاهد الفنية) والمؤهلات العليا، بجانب مرور سنتين أو اكثر على الحصول على المؤهل المتوسط يستثنى من الشرط الثانى الحاصلين على مؤهل عالي والمقيمين بشمال وجنوب سيناء والمصرييين المقيمين بالخارج، واجتياز إختبار القبول.

أما الأوراق المطلوبة فتشمل أصل المؤهل الثانوية العامة أو الأزهرية أو الدبلوم أو المعاهد أو المؤهلات العليا أو مستخرج رسمي منه بشرط مرور سنتين أو أكثر ما عدا المؤهلات العليا، وأصل شهادة الميلاد كمبيوتر، والموقف من التجنيد (للذكور) متاح تأجيل من التجنيد لمن سنة أقل من 22 عاماً، وصورة الرقم القومي، وعدد 8 صور شخصية، والتقديم يومياً خلال ساعات العمل بداية من الساعة 9 صباحا إلي الساعة 2 ظهرا عدا الجمعة والسبت، ومواعيد السداد في الخزنة لدفع الرسوم من الساعة "9 صباحا حتى الساعة 12.30 ظهرًا"

وللاستفسار والتقديم، يتم فى العنوان التالى:- (الأقصر- العوامية - جامعة الأقصر - مبنى الإدارة المركزية - مكتب شئون التعليم والطلاب المركزية - الدور الأرضى، كما يمكن التواصل من خلال الصفحة الرسمية للتعليم المُدمج على الرابط التالي: https://www.facebook.com/profile.php?id=61550270564904&mibextid=ZbWKwL





