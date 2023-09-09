مصر الخير تطلق "حملة البداية من التعليم" استعدادا للعام الدراسي الجديد

أطلقت مؤسسة مصر الخير، حملة "البداية من التعليم"؛ استعدادا للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024، والتي تستهدف دعم الطلاب المستحقين وتجهيزهم للانتظام في الدراسة.

وتشمل حملة مؤسسة مصر الخير "البداية من التعليم" على عدد من المكونات وهي "الشنط المدرسية، والملابس الشتوية، ومصروفات التعليم، وعلم ينتفع به، وتطوير المدارس".

واستعرض دكتور صابر حسن رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير إن المؤسسة تعمل جنبا إلى جنب مع وزارة التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم العالي والبحث العلمي، موضحا خلال مؤتمر صحفي بمقر المؤسسة

بأن مصر الخير تبني خدماتها وفق دراسات وبحوث من أجل تقديم أفضل خدمة للمواطن المستحق، مشددا على اهتمام المؤسسة بدعم الاتاحة التعليمية والتعليم الفنى.

وأكد رئيس قطاع التعليم أن مؤسسة مصر الخير تسعى في كل مجالاتها على تحقيق رؤية مصر الاستراتيجة الوطنية 2030، منوها أن عدد الطلاب المستفيدين من الخدمات التعليمية التي قدمتها مؤسسة مصر الخير طوال 15 عاما بلغ 9 مليون طالبا وطالبة، مضيفًا أن عدد الطلاب الذين يتلقون الخدمات التعليمية حاليا أكثر من 33 ألف طالبًا وطالبة في مدارس التعليم المجتمعي، والتى تقوم المؤسسة برعايتها والبالغ عددها حاليا 800 مدرسة بمختلف المحافظات.

وأوضح حسن، أن مشروع التعليم المجتمعي هو المشروع الأكبر لمؤسسة مصر الخير باعتبار أن الفرصة في المدرسة المجتمعية تعتبر الفرصة الأخيرة للمتسربين من التعليم.

وتابع رئيس قطاع التعليم: "حرصنا على عدم وضع اسم مصر الخير على الشنطة المدرسية لوصولها إلى الطلاب بكل كرامة، بالإضافة إلى حرصنا على إنتقاء أجود وأفضل الخامات فى صناعة الشنطة المدرسية".

وفى النهاية قدم رئيس قطاع التعليم كل الشكر لمن يساهم فى تلك الحملة لدعم عودة أبنائنا الطلاب إلى المدارس، من أجل الحصول على فرص تعليم جيدة.