الهلال يتحدى منافسيه بثلاثي تاريخي في الهجوم

جاءت فترة التوقف الدولي الحالية لتؤكد مدى قوة الدوري السعودي بعد التغييرات الجذرية التي أحدثها في الانتقالات الصيفية، إذ شهدت تألق نجومه مع المنتخبات المختلفة ومن بينهم النجم البرازيلي نيمار لاعب الهلال.

نيمار أصبح الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل برصيد 79 هدفا متخطيا الأسطورة بيليه بفارق هدفين، ليصبح بذلك الهلال السعودي شاهدًا على الرقم التاريخي لنجم السيليساو بعد أسابيع قليلة من انضمامه إلى أزرق الرياض.

نيمار لم يكن الأول في الهلال من استطاع اعتلاء قمة هدافي المنتخبات عبر التاريخ، إذ سبقه الثنائي ألسكندر ميتروفيش الذي يتصدر قائمة هدافي منتخب صربيا برصيد 52 هدفا، وسالم الدوسري الذي يعد الهداف التاريخي لمنتخب السعودي في كأس العالم برصيد 3 أهداف سجلهم بين نسختي 2018 و 2022.

تضفي الأرقام المذكورة قوة كبيرة لهجوم الهلال في الموسم الحالي بمختلف المسابقات وتمنحه أفضلية من حيث الفاعلية والغزارة التهديفية المتوقعة ما يجعل مهمة منافسيه صعبة في السيطرة على القوة الهجومية بإيقاف الثلاثي التاريخي.

ويتطلع الهلال إلى مصالحة جماهيره بعد إخفاقات الموسم الماضي، إذ يستهدف استعادة لقب الدوري السعودي على الرغم من المنافسة الشرسة التي سيواجهها من خصومه الأخرين، والتتويج بدوري أبطال أسيا بعد خسارة النهائي في النسخة الأخيرة أمام أوراوا الياباني.

ويتقاسم الهلال صدارة الدوري السعودي مع التعاون بواقع 13 نقطة لكل منهما بعد مرور خمسة أسابيع من المسابقة، ويستأنف الهلال مبارياته بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، بمواجهة الرياض، يوم الجمعة المقبل، على ملعب فيصل بن فهد.