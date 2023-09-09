مصر تهزم المغرب وتتأهل لنصف نهائي بطولة أفريقيا للطائرة

نجح منتخب مصر الأول لكرة الطائرة في التأهل إلى نصف نهائي بطولة أفريقيا بعد الفوز على المغرب بنتيجة 3/0 في لقاء دور الثمانية بالبطولة التي تستضيفها مصر حتى 14 سبتمبر الجاري.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

25/19

25/23

25/18

مصر تتأهل لنصف نهائي بطولة أفريقيا للطائرة

وبذلك يتأهل المنتخب للدور نصف النهائي ليواجه نظيره الكاميرون الذي تأهل على حساب تونس في دور الثمانية بنتيجة 3/1.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر والكاميرون يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً.

وتأهل المنتخب لربع النهائي بعد الفوز على كينيا 3/0 في دور الـ16 فيما تأهل المغرب بعد الفوز على مالي بنفس النتيجة في الدور ذاته.

يذكر أن المنتخب صعد إلى دور الـ 16 بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى، حيث فاز على بوروندي في الجولة الأولى فيما خسر من نظيره الجزائري في الجولة الثانية.

وتضم قائمة الفراعنة كلًا من: أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد وحسام يوسف.

جدير بالذكر أن البطولة الأفريقية لكرة الطائرة تقام تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي.