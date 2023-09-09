مصرع 4 أشخاص في اشتباكات مخيم عين الحلوة بلبنان

لقى 4 أشخاص آخرين مصرعهم في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان، اليوم السبت، فيما تجددت الاشتباكات بين حركة فتح وفصيل جند الشام.

ودعت قيادة الجيش اللبناني، كل الأطراف إلى وقف إطلاق النار بالمخيم.

وأكدت سائل إعلام لبنانية سقوط قذائف في مدينة صيدا جنوب البلاد، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين.

في السياق، وبتجدد الاشتباكات بمخيم عين الحلوة سقط 4 قتلى، اثنان من المخيم، ومواطن لبناني، وآخر لم تتحدد جنسيته بعد، وذلك جراء سقوط قذيفة في منطقة الحسبة في مدينة صيدا جنوب البلاد، وفقًا لموقع الغد الإخباري.

ودخلت مجموعة عصبة الأنصار على خط المواجهات بين حركة فتح وفصيل جند الشام، فيما تقف الأولى في صف الأخيرة.

وعصبة الأنصار هي إحدى مكونات هيئة العمل الفلسطيني المشترك، التي تعرضت لاسفزازات من جانب حركة فتح، في محاولة لجرها إلى المواجهات الدائرة في المخيم.

واشتدت حدة الاشتباكات في مخيم عين الحلوة مع توسع رقعتها من حي حطين إلى منطقتي الطوارئ والبركسات، حيث تستخدم الأسلحة الرشاشة والقذائف.



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