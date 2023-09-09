السبت 09 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

مصرع 4 أشخاص في اشتباكات مخيم عين الحلوة بلبنان

مخيم عين الحلوة
مخيم عين الحلوة

لقى 4 أشخاص آخرين مصرعهم في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان، اليوم السبت، فيما تجددت الاشتباكات بين حركة فتح وفصيل جند الشام.

 

txt

لبنان يُعلن تجدد الاشتباكات في "عين الحلوة" وإصابة 4 أشخاص

txt

تجدد الاشتباكات المسلحة في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان

ودعت قيادة الجيش اللبناني، كل الأطراف إلى وقف إطلاق النار بالمخيم.

وأكدت سائل إعلام لبنانية سقوط قذائف في مدينة صيدا جنوب البلاد، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين.

في السياق، وبتجدد الاشتباكات بمخيم عين الحلوة سقط 4 قتلى، اثنان من المخيم، ومواطن لبناني، وآخر لم تتحدد جنسيته بعد، وذلك جراء سقوط قذيفة في منطقة الحسبة في مدينة صيدا جنوب البلاد، وفقًا لموقع الغد الإخباري.

ودخلت مجموعة عصبة الأنصار على خط المواجهات بين حركة فتح وفصيل جند الشام، فيما تقف الأولى في صف الأخيرة.

وعصبة الأنصار هي إحدى مكونات هيئة العمل الفلسطيني المشترك، التي تعرضت لاسفزازات من جانب حركة فتح، في محاولة لجرها إلى المواجهات الدائرة في المخيم.

واشتدت حدة الاشتباكات في مخيم عين الحلوة مع توسع رقعتها من حي حطين إلى منطقتي الطوارئ والبركسات، حيث تستخدم الأسلحة الرشاشة والقذائف.
 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:

مواد متعلقة

نجيب ميقاتي: الأولوية لإنهاء الفراغ الرئاسى في لبنان

روسيا: انتهاك إسرائيل لأجواء لبنان يُثير التوتر على الخط الأزرق الحدودي

إيران تُبدي استعدادها لحل أزمة الكهرباء في لبنان

ميقاتي يبحث تطورات محاولات نزوح سوريين إلى لبنان عبر معابر غير شرعية خلال أسابيع
الجريدة الورقية