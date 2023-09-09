وزير الخارجية الأوكراني: كييف لن تنسى المساعدات الإنسانية اليابانية

شكر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا السبت نظيره الياباني يوشيماسا هاياشي على مساعدة طوكيو الإنسانية لكييف، مرحّبًا بجهود إعادة بناء الدولة التي تمزّقها الحرب منذ أكثر من عام ونصف عام.

وقال كوليبا خلال مؤتمر صحافي مشترك "أوّد أن يعلم (وزير الخارجية الياباني يوشيماسا) هاياشي وشعب اليابان بأسره أن الشعب الأوكراني سيتذكر المساعدات الإنسانية ولن ينساها أبدًا".

وأشار إلى أن اليابان "تستعدّ للمشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب".

وأضاف "ندعو الآخرين إلى حذو حذوها".