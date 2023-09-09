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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ووكر يدخل تاريخ المنتخب الإنجليزي بعد هدفه أمام أوكرانيا

ووكر
ووكر

نجح المدافع الإنجليزي كايل ووكر، لاعب مانشستر سيتي، من تسجيل هدفًا خلال مواجهة منتخب بلاده أمام أوكرانيا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية "اليورو" 2024، اليوم السبت.

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وحسب ما أعلنت شيكة "أوبتا" للإحصائيات والأرقام، فإن ووكر أصبح اللاعب رقم 450 الذي يسجل للمنتخب الإنجليزي للرجال.

وأوضحت أن اللاعب سجل هدفه الأول مع إنجلترا بعد مرور 77 مباراة دولية، مما يجعله الرقم الأطول لأي لاعب يُسجل أول أهدافه مع المنتحب الإنجليزي.

واستطاع المنتخب الأوكراني من تسجيل هدف التقدم عن طريق أولكساندر زينتشينكو في الدقيقة 26، بينما عادل ووكر النتيجة في الدقيقة 41، بعدما قام استفاد من تمريرة المهاجم هاري كين.

الجدير بالذكر أن المنتخب الإنجليزي يحتل المركز الأول في مجموعته الثالثة برصيد 12 نقطة، فيما يأتي المنتخب الأوكراني في الوصافة بـ 7 نقاط.

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