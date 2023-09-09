وزير الخارجية الإماراتي يشهد إطلاق تحالف الوقود الحيوي

شهد وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، السبت، إطلاق التحالف العالمي للوقود الحيوي، خلال قمة مجموعة العشرين في نيودلهي لتعزيز استخدام الوقود النظيف.

ويهدف هذا التحالف، الذي تقوده الهند ويضم دولة الإمارات وعدة دول أخرى، إلى تطوير وتعزيز استخدام الوقود الحيوي المستدام.

ويساعد في تسريع الجهود العالمية لتحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفرية، من خلال تسهيل التجارة في الوقود الحيوي المشتق من مصادر طبيعية، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأشاد الشيخ عبد الله بن زايد بإطلاق التحالف العالمي للوقود الحيوي، مؤكدا أن هذه المبادرة العالمية الرائدة تشكل منصة داعمة للجهود العالمية المبذولة لتعزيز التحول في قطاع الطاقة ومكافحة التغير المناخي.

كما توجه بالشكر إلى الهند على جهودها الكبيرة خلال رئاسة مجموعة العشرين، التي انطلقت أعمالها تحت شعار "أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد".

وأكد أن دعم رئاسة الهند لمجموعة العشرين شكّل على الدوام أولوية بالنسبة لدولة الإمارات، مؤكدا أن دولة الإمارات والهند ترتبطان بعلاقات تاريخية متجذرة وشراكة استراتيجية راسخة أثمرت العديد من الإنجازات التنموية للبلدين في المجالات كافة.

وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي في تصريحات أمام زعماء مجموعة العشرين في القمة "نطلق التحالف العالمي للوقود الحيوي. والهند تدعوكم جميعا للانضمام إلى هذه المبادرة".

وقال وزير النفط هارديب سينغ بوري في يوليو إن التحالف سيقدم مساعدة من خلال تشجيع تجارة الوقود الحيوي العالمية وتطوير سياسات ملموسة بشأن تبادل الدروس وتعزيز تقديم الدعم الفني لبرامج الوقود الحيوي الوطنية في أنحاء العالم.

تخطط الهند لبناء 12 مصفاة حيوية لإنتاج الوقود من مواد تشمل بقايا النباتات.



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