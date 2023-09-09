ختام مبادرة صحة المرأة بالشلاتين في البحر الأحمر

واصلت مبادرة صحةالمرأة بالشلاتين فعالياتها ضمن تنفيذ خطة مبادرة «١٠٠ يوم صحة» وذلك في الفترة من ٥ الي ٩ سبتمبر الجارى

وأكد اللواء عمرو حنفى محافظ البحرالأحمر، على دعم المحافظة لكافة المبادرات التي تهدف إلى خدمة المواطن وعلى رأسها المبادرة الرئاسية " 100 يوم صحة "، مشيرا إلى أن جميع مدن المحافظة تحظى بالاستفادة من المبادرات الصحية موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لإطلاقه العديد من المبادرات التي تهدف إلى العناية بصحة المواطنين، موجها جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة بتوفير كافة أوجه الدعم لإنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها .



ومن جانبه أشاد الدكتور اسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الاحمر بالدعم الكبير، الذي تحظى به المبادرة بالمحافظة ، من المحافظ، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، مشيرا إلى توجه وحدات متنقلة لتقديم خدمات مبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي الي منطقه الشلاتين منذ يوم ٥ سبتمبر و حتي ٩ سبتمبر وذلك بهدف الكشف المبكر والتوعية الصحية وتقديم الدعم الكامل لكل سيدات المحافظة لتقديم خدمات صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي

واضاف ان الفحص يشتمل إجراء السونار وأشعة الماموجرام للحالات التي تستدعي ذلك

وأوضح أن فاعليات مبادرة ١٠٠ يوم صحة تنتشر بجميع انحاء المحافظة من خلال الفرق الثابته و المتنقله لتقدم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنه والاعتلال الكلوي وكذلك مبادرة السمعيات والكشف المبكر عن سرطان الثدي و الامراض الوراثيه وكذلك تقديم خدمات تنظيم الاسرة والتطعيمات والتوعية والتثقيف الصحي لجميع المواطنين

تأتي تلك المبادرات تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان

وبناء على توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بضرورة المتابعة المستمرة للمبادارات الرئاسية بجميع مدن المحافظة.