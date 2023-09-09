لا توجد بلاغات.. الهجرة تؤكد سلامة الجالية المصرية في المغرب من الزلزال

كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، عن آخر تطورات أوضاع المصريين بالمغرب، مؤكدة أنه لا توجد حتى الآن أي بلاغات عن ضحايا أو مصابين مصريين.

وأضافت وزيرة الهجرة: " أحوال الجالية المصرية بالمغرب جيدة ومستقرة ويتم متابعتها أولًا بأول، وهو ما نحمد الله عليه وندعو للجميع بالسلامة".

وتابعت الوزيرة سها جندي أن الأنباء الواردة من المغرب سجلت أن جميع الضحايا حتى الآن ممن يقطنون المناطق النائية والجبلية حول أغادير ومراكش، موضحة أن هناك نقاط اتصال في كافة المدن المغربية تقوم بموافاة السفارة المصرية بكل التطورات التي تخص الجالية المصرية.



وأشارت الوزيرة أن المصريين في المغرب يتركزون في عدد من المدن تتصدرها، الدار البيضاء باعتبارها العاصمة الاقتصادية وتتوافر بها فرص العمل، وفي طنجة حيث يوجد الميناء على البحر المتوسط، وفي الرباط والمدن المحيطة بها باعتبارها العاصمة السياسية، ويقيم عشرة أشخاص مصريين في مراكش تم الاطمئنان عليهم وجميعهم بخير حتى الآن.

هذا وتتابع وزارة الهجرة، من خلال غرفة عمليات الوزارة، على مدار الساعة الموقف للاطمئنان على أبنائنا في المغرب، وتتمنى للجميع السلامة والأمان.

وقالت السفيرة سها جندي إنها على تواصل على مدار الساعة مع سفير مصر في المغرب والسفارة المصرية والجالية هناك للاطمئنان على سلامة وأحوال المصريين هناك.

