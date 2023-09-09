بثلاثية نظيفة.. السويد تتقدم على إستونيا في الشوط الأول

تقدم المنتخب السويدي على نظيره الإستوني بثلاثة أهداف نظيف، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من تصفيات كأس الأمم الأوروبية “اليورو 2024”.

تقدم فيكتور جيوكيرس للسويد في الدقيقة 18، بينما أضاف ديان كولوسيفسكي بالهدف الثاني في الدقيقة 24، فيما أحرز ألكسندر إيزاك الهدف الثالث في الدقيقة 39 قبل انتهاء الشوط الأول، لينتهي بتقدم المنتخب السويدي بنتيجة 3/0.

وكان المنتخب السويدي قد بدأ المباراة بالطريقة الخططية التقليدية 4/4/2، حيث جاء التشكيل كالتالي:

حارس المرمى: روبن أولسن.

خط الدفاع: لينوس فالكفيست، إيزاك هين، فيكتور لينديلوف، كين سيما.

الوسط: ديان كولوسيفسكي، ميشال كايوستي، سامويل جوستافسون، إيميل فورسبيرج.

خط الهجوم: فيكتور جيوكيرس،ألكسندر إيزاك.