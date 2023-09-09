ألمانيا تؤكد: إعلان قمة مجموعة العشرين يدعم سيادة أوكرانيا

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم السبت، إن إعلان قمة مجموعة العشرين الذي تم الاتفاق عليه أظهر موقفا واضحا حيال الغزو الروسي لأوكرانيا بقوله إنه لا يمكن التشكيك في وحدة أراضي الدول باستخدام العنف.

وأضاف شولتس في تصريحات من مكان انعقاد القمة في نيودلهي "إنه بيان يدعم وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا".

وتبنت مجموعة العشرين إعلانا توافقيا تجنب إدانة روسيا بسبب حربها على أوكرانيا لكنه دعا جميع الدول للامتناع عن استخدام القوة للاستيلاء على الأراضي.

وأعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن مجموعة العشرين تبنت الإعلان خلال اليوم الأول من القمة السنوية.

وجاء التوافق مفاجئا نظرا للانقسام الشديد في مجموعة العشرين بشأن الحرب في أوكرانيا إذ سعت بلدان الغرب إلى تنديد قوي بحرب روسيا في الإعلان، بينما طالبت بلدان أخرى المجموعة بالتركيز على القضايا الاقتصادية الأوسع نطاقا.

وجاء في الإعلان: "ندعو جميع الدول إلى الالتزام بمبادئ القانون الدولي، بما في ذلك ما يتعلق بسلامة الأراضي والسيادة والقانون الإنساني الدولي والنظام متعدد الأطراف الذي يحمي السلام والاستقرار".

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: