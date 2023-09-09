كيف تعاملت مصر مع ذوي القدرات من المصريين بالخارج.. وزيرة الهجرة تجيب

تحدثت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، عن دعمها الكامل لذوي القدرات من المصريين بالخارج، والذي شاركوا بإبداعاتهم في النسخة السابقة من مؤتمر " اولادنا"، وكانوا محل عناية وتقدير.

وأكدت وزيرة الهجرة، أن مصر تولي اهتماما كبيرا بمنح ذوي القدرات حقوقهم كاملة، اتساقا مع رؤية الجمهورية الجديدة، فنجد مصر الكبيرة تخصص عام 2018، ليكون عاما لذوي القدرات الخاصة، إيمانا بدورهم البناء في خدمة الوطن.

ونوهت السفيرة سها جندي بأن مصر صاحبة حضارة ضاربة في جذور التاريخ، وعلى جدران المعابد سجل المصري القديم الاحتفاء والاحتفال بذوي القدرات ودمجهم في المجتمع.

وقد شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في فعاليات المؤتمر الصحفي، الذي عقدته مؤسسة أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة، للكشف عن تفاصيل الدورة السابعة من الملتقى الدولي لفنون ذوى القدرات الخاصة "أولادنا".

وتعقد فعاليات ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، في الفترة من 22 حتى 29 سبتمبر المقبل بالدمج مع مهرجان الفنون، بمشاركة 42 دولة عربية وأجنبية وعدد من كبار الفنانين والمبدعين فى مختلف المجالات، ويشهد المؤتمر كوكبة من الإعلاميين ونخبة من القنوات التليفزيونية المصرية والعربية والدولية والشبكات الإذاعية.

ويسهم الملتقى بشكل كبير في نشر التفاؤل والحب بين أفراد المجتمع وكذلك دعم العمل الخيري والتشجيع عليه من خلال الدمج بين أولادنا وعدد من الفرق الدولية المشاركة، وكذلك يساهم في الدور الترويجي للسياحة المصرية، حيث الاحتفاء بالوفود الأجنبية المشاركة ونشر صورة إيجابية وتصدير الصورة المناسبة التي تليق بمصر.