محافظ جنوب سيناء يعقد لقاءا موسعاً مع القيادات التنفيذية استعدادا لزيارة طابا

عقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اجتماعا موسعاً مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك صباح اليوم بمكتبه بمدينه شرم الشيخ للإعداد لهذه الزيارة المرتقبة؛ للترتيب لها وتحديد الاولويات والمطالب، سواء بالنسبة للجانب السياحي اوالتنموى و تطوير الطرق او غيرها من الموضوعات.

يأتي ذلك في اطار الجهود المتواصلة لدفع عجله التنمية في جنوب سيناء بمختلف القطاعات وخاصه فيما يتعلق بقطاع السياحة إضافة إلى إزالة التحديات التي تواجه رجال الاعمال والمستثمرين بمدن كاترين / نويبع / طابا، وذلك من اجل وضع رؤيه متكاملة لاحتياجات تلك المدن، وذلك في اطار استعدادات الدوله لاتخاذ ايه قرارات تسهم في تطوير تلك المنطقة ودفع حركه السياحه هناك .