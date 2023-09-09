بعد تعرضه للحريق.. إعادة معرض "كلنا واحد " بشرم الشيخ خلال 24 ساعة

تمكنت مديرية أمن جنوب سيناء من إعادة معرض " كلنا واحد " بحي النور بشرم الشيخ مرة اخري خلال ٢٤ ساعة بعد تعرضه لحريق امس التهم اجزاء كبيرة منه نتيجة ماس كهربائي،

حيث تم إعادة تركيب الخيمة الاساسية للمعرض الذي يضم سلع غذائية ومعرض " اهلا بالمدارس " لمستلزمات المدارس

بمشاركة تجار مدينة شرم الشيخ .



يقام المعرض برعاية وزارة الداخليه وإشراف مديرية امن جنوب سيناء .

وقد حرص اللواء محمد كامل العناني مدير امن جنوب سيناء علي متابعة إعادة إقامة المعرض حتي تم الانتهاء من تجهيزه بالكامل .

وكان قد تلقي مدير أمن جنوب سيناء امس إشارة من الحماية المدينة باندلاع حريق بمعرض السلع الغذائية بحى النور بمدينة شرم الشيخ والمخصصة لمحاربة الغلاء.



وعلى الفور تم الدفع بالعديد من سيارات الدفاع المدنى السيطرة على. الحريق ،.

وانتقل على الفور رجال مباحث قسم أول شرم الشيخ ورجال الحماية المدينة إلى مكان الواقعة ومازالت قوات الحماية المدينة تحاول السيطرة على الحريق .

الجدير بالذكر أن معرض السلع الغذائية اقيم منذ عدة شهور في حي النور لمحاربة الغلاء ولتخفيف العباءة عن كاهل المواطنين البسطاء بمدينة شرم الشيخ ومازال مستمرا حتى الآن وقبل نشوب الحريق .