فعاليات عالمية بنكهة "إيطالية" بشرم الشيخ تنشيطا للسياحة

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عن استضافة مدينة شرم الشيخ لفعاليات عالمية بنكهة ايطالية خلال شهري ديسمبر ونوفمبر القادمين أنشطة رياضية وفنية،وذلك لتنشيط الحركة السياحة بمدينه شرم الشيخ وإقامة عدد من ا الكبرى بالمدينة خلال الموسم الشتوي القادم ومن خلال التعاون بين محافظة جنوب سيناء ورجال الأعمال والمستثمرين بمدينة شرم الشيخ .



جاء ذلك لقاء المحافظ مع احد كبار رجال الاعمال والمستثمرين بمدينه شرم الشيخ، وتم الاتفاق على اقامه عدد من الفاعليات العالمية الكبرى بنكهة إيطالية ومنها اقامه بطوله عالميه لرياضه الجولف بمشاركه عدد كبير من الدول نهاية شهر نوفمبر القادم ،فضلا على إقامة بينالي شرم الشيخ الدولي للفنون بمشاركه عدد من الفنانين الايطاليين والأوروبيين، والذي يرعاه محافظ جنوب سيناء اوائل شهر ديسمبر من كل عام، فضلا على اقامه حفل فني كبير يحييه اشهر الفنانين الايطاليين العالميين والذى يتم الاعداد له حاليا ليقام بمنتصف شهر ديسمبر القادم.



يأتي ذلك في اطار جهود المحافظة بالتعاون مع رجال الاعمال والمستثمرين لإقامة عدد من الفعاليات الكبرى بأشهر الاماكن بمدينه شرم الشيخ لزيادة وتنشيط الجذب السياحي لمدينة شرم الشيخ