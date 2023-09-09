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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

في ظل الجمهورية الجديدة

وزيرة الهجرة: مصر تولي اهتماما كبيرا بمنح ذوي القدرات حقوقهم كاملة

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن مصر تولي اهتماما كبيرا بمنح ذوي القدرات حقوقهم كاملة، اتساقا مع رؤية الجمهورية الجديدة، فنجد مصر الكبيرة تخصص عام 2018، ليكون عاما لذوي القدرات الخاصة، إيمانا بدورهم البناء في خدمة الوطن.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى دعمها الكامل لذوي القدرات من المصريين بالخارج، والذي شاركوا بإبداعاتهم في النسخة السابقة من المؤتمر، وكانوا محل عناية وتقدير، منذ انطلاق النسخة الأولى، وصولا إلى   النسخة السابعة من  المهرجان،  برعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت السفيرة سها جندي: "نشارك كل عام في فعالية ملتقى أولادنا وفخورون أننا جزء من هذا الحدث الذي يعنى بأبنائنا البارعين من ذوي القدرات الخاصة، وسعيدة لمشاركتي مع معالي وزيرة الثقافة في هذا الحدث، ومصر غنية بأبنائها المبدعين في المجالات كافة".

وتابعت السفيرة سها جندي أن مصر صاحبة حضارة ضاربة في جذور التاريخ، وعلى جدران المعابد سجل المصري القديم الاحتفاء والاحتفال بذوي القدرات ودمجهم في المجتمع، ولذلك أعلنت وزارة الهجرة عن تعيين الدكتورة مارينا نخلة،  سفيرا لذوي القدرات الخاصة، لما حققته من نجاحات متميزة.

وقد شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في فعاليات المؤتمر الصحفي، الذي عقدته مؤسسة أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة، للكشف عن تفاصيل الدورة السابعة من الملتقى الدولي لفنون ذوى القدرات الخاصة "أولادنا".

 

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