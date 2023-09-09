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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إنطلاق فاعليات سباق الجرى تحت شعار " الرياضة أسلوب حياة " بالمنيا

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

شهدت إدارة الشباب والرياضة بملوى  جنوب محافظة المنيا ، اليوم السبت 9  سبتمبر 2023 ، إنطلاق فاعليات سباق الجرى لمسافة  ٣ كيلو متر تحت شعار الرياضة أسلوب حياة ،  وذلك بمركز شباب تونا الجبل ، التابع لإدارة ملوي، وذلك بمشاركة مايزيد عن ٢٠٠ متسابق من جميع مراكز الشباب، وضمن خطة قسم الرياضة بإدارة الشباب والرياضة بملوى ، والتي تولي أهمية قصوى لأهمية الرياضة في تنشيط الذهن والجسم.

وفاز فى السباق عشرة متسابقين من مراكز شباب ديرالبرشا " بيشوى مجلي عبد الملك"، مركز شباب  الروضة " احمد على مختار"، مركز شباب  قلندول " عمرو خالد" ، مركز شباب  تندة " أحمد قاسم "، مركز شباب دروة "خالد على عبد  التواب "، زياد محمد خليفة " مركز شباب  اتقا " كربم احمد فاروق"، " عبد الرحمن جمال محمد" مركز شباب تونا الجبل "أيمن صلاح خير" .

ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات وتعليمات اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، إشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة ، متابعة وتنفيذ إدارة الشباب والرياضة بملوى بقيادة الدكتور رجب عبد العظيم 

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