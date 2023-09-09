إنطلاق فاعليات سباق الجرى تحت شعار " الرياضة أسلوب حياة " بالمنيا

شهدت إدارة الشباب والرياضة بملوى جنوب محافظة المنيا ، اليوم السبت 9 سبتمبر 2023 ، إنطلاق فاعليات سباق الجرى لمسافة ٣ كيلو متر تحت شعار الرياضة أسلوب حياة ، وذلك بمركز شباب تونا الجبل ، التابع لإدارة ملوي، وذلك بمشاركة مايزيد عن ٢٠٠ متسابق من جميع مراكز الشباب، وضمن خطة قسم الرياضة بإدارة الشباب والرياضة بملوى ، والتي تولي أهمية قصوى لأهمية الرياضة في تنشيط الذهن والجسم.

وفاز فى السباق عشرة متسابقين من مراكز شباب ديرالبرشا " بيشوى مجلي عبد الملك"، مركز شباب الروضة " احمد على مختار"، مركز شباب قلندول " عمرو خالد" ، مركز شباب تندة " أحمد قاسم "، مركز شباب دروة "خالد على عبد التواب "، زياد محمد خليفة " مركز شباب اتقا " كربم احمد فاروق"، " عبد الرحمن جمال محمد" مركز شباب تونا الجبل "أيمن صلاح خير" .

ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات وتعليمات اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، إشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة ، متابعة وتنفيذ إدارة الشباب والرياضة بملوى بقيادة الدكتور رجب عبد العظيم