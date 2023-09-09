عاجل
الرئيس السيسي يتفقد الآثار المصرية ضمن المعروضات التاريخية لقمة العشرين
السبت 09 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الكاميرون تفوز على تونس وتتأهل لنصف نهائي بطولة إفريقيا للطائرة

الكاميرون وتونس
الكاميرون وتونس

فاز المنتخب الكاميروني للكرة الطائرة على منتخب تونس في ربع نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة رجال بنتيجة 3/1 ليتأهل المنتخب الكاميروني لنصف النهائي. 

وجاءت نتيجة الأشواط: 25/22 20/25 25/27 17/25.

الكاميرون تتأهل لنصف نهائي بطولة إفريقيا للطائرة 

وينتظر منتخب الكاميرون الفائز من مباراة مصر و المغرب التي تنطلق بعد قليل لمواجهته في نصف النهائي. 

كما نجح المنتخب الجزائري في التأهل لنصف النهائي بعد الفوز على رواندا 3-0 في ربع النهائي. 

وجاءت نتيجة الأشواط: 25/18 27/25 25/16.

وسيواجه المنتخب الجزائري،  الفائز من مواجهة ليبيا و تشاد ، في نصف النهائي.

يذكر أن مصر تستضيف بطولة إفريقيا للطائرة رجال على مجمع صالات ستاد القاهرة الدولي حتى 14 من سبتمبر الجاري.

الجريدة الورقية