الكاميرون تفوز على تونس وتتأهل لنصف نهائي بطولة إفريقيا للطائرة
فاز المنتخب الكاميروني للكرة الطائرة على منتخب تونس في ربع نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة رجال بنتيجة 3/1 ليتأهل المنتخب الكاميروني لنصف النهائي.
وجاءت نتيجة الأشواط: 25/22 20/25 25/27 17/25.
الكاميرون تتأهل لنصف نهائي بطولة إفريقيا للطائرة
وينتظر منتخب الكاميرون الفائز من مباراة مصر و المغرب التي تنطلق بعد قليل لمواجهته في نصف النهائي.
كما نجح المنتخب الجزائري في التأهل لنصف النهائي بعد الفوز على رواندا 3-0 في ربع النهائي.
وجاءت نتيجة الأشواط: 25/18 27/25 25/16.
وسيواجه المنتخب الجزائري، الفائز من مواجهة ليبيا و تشاد ، في نصف النهائي.
يذكر أن مصر تستضيف بطولة إفريقيا للطائرة رجال على مجمع صالات ستاد القاهرة الدولي حتى 14 من سبتمبر الجاري.