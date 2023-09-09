استراتيجي: انضمامنا لـ"بريكس" ضربة للدولار.. ودول العالم الثالث اتجهت لروسيا

كشف اللواء دكتور علاء عز الدين منصور، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة الأسبق ومستشار مركز الفارابي للدراسات، تفاصيل انضمام مصر لمجموعة "بريكس"، ليجيب عن سؤال.. هل بهذه الخطوة سيخفف الضغط على احتياجنا للدولار ؟

قال اللواء دكتور علاء عز الدين، في تصريح خاص لـ"الوفد:، "هذا التجمع يخفف الحاجة للدولار؛ وذلك لأن أمريكا تلوي ذراع العالم بخفض الفائدة ورفع الفائدة، ونحن نعتمد على الدولار بشكل كبير؛ لأننا نستورد أكثر مما ننتج، فبعد انضمامنا سيتراجع الاعتماد الدولاري بشكل كبير".

استراتيجي: انضمامنا لـ"بريكس" ضربة للدولار

وأضاف مدير مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة الأسبق، أن مجموعة بريكس ستصبح منافس قوي للاتحاد الأوروبي والكتلة الغربية والولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، لافتا إلى أنه لا يقل على 30 و 40 في المائة من تجارة العالم ستكون في هذه المجموعة.

وأشار إلى أن التعامل فيما بين أعضاء مجموعة "بريكس" سوف يكون بالعملات الوطنية، وهذا الأمر يساعد تخفيف الضغط على الاحتياج للدولار، مؤكدًا أن بريكس تكتل اقتصادي يحافظ على مصالح أعضائه ثم يتحول إلى تكتل سياسي انتهاءا بقوة عسكرية تستطيع الدفاع عن مصالح الأعضاء.

وتابع "الغرب لا يسمح بتكوين مثل مجموعة بريكس، لكنهم لن يستطيعوا فعل شئ، الغرب مجبر على تجمع بريكس، ففي الماضي أمريكا إذا احبت الاعتداء على دولة تفعل ذلك، لكن في العصر الحديث موازين القوى تغيرت، وذلك بسبب روسيا.. هناك قوة جديدة تستعيد مجد الاتحاد السوفيتي، دول العالم الثالث بدأت تلتفت لروسيا بأنها تقف لأمريكا".