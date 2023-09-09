1185 مريض يستفيدون من خدمات قافلة جامعة الزقازيق لقرية منشأه صفوت

أنهت قافلة جامعة الزقازيق الطبية التنموية الشاملة بقرية منشأه صفوت مركز ديرب نجم بالشرقية، أعمالها اليوم السبت، بالكشف على ٩٩٥ حالة من أهالي القرية في العديد من التخصصات الطبية.

وقد بدأت العيادات بإستقبال الحالات من الصباح الباكر وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع محافظة الشرقية ممثلة في مديريات الصحة والطب البيطرى والأوقاف بالشرقية.

ورافق القافلة أساتذة وأطباء كلية الطب البشرى تحت رعاية الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتورة أمل عطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتم الكشف على ٩٩٥ حالة في ١٠ تخصصات طبية هي (باطنة- متوطنة- عظام- روماتيزم- رمد- مخ وأعصاب -طب الأسرة- أطفال- قلب- صدر )، كما تم تحويل ١٥ حالة إلى مستشفيات جامعة الزقازيق ، بالإضافة إلى ١٩٠ حالة ضمن الحملة التي قامت بها كلية التمريض وهي حملة الكشف على أمراض الضغط مع توجية كل حالة إلي العيادة المختصة بها.

وأكد رئيس الجامعة أن إطلاق القوافل الطبية التوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، واستكمالا لدور الجامعة مسئوليتها في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة؛ بوصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالي المناطق الأكثر احتياجا في ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة، وتنفيذا لخطتها التي من أهم أولويات تحسين مؤشرات الخدمة الطبية بتقديم خدمات علاجية متميزة .

وأشارت الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة، إلى أن القافلة قدمت برامج توعوية في عدة مجالات، حيث قام أطباء طب الأسرة بتقديم ندوة توعوية عن التغذية السليمة للأطفال ، كما قامت مديرية الصحة بإرسال سيارة تنظيم الأسرة، وقام الفريق المرافق لها بالكشف على سيدات القرية وتوفير وسائل تنظيم الأسرة مجانا، بالإضافة إلى توفير فريق من الأطباء والممرضين قاموا بتحليل السكر و الإعتلال الكلوي.

وأضافت نائب رئيس الجامعة، أن مديرية الطب البيطرى بالشرقية قامت بالكشف علي الحيوانات وتقديم جرعات العلاج والتطعيمات اللازمة لهم، مشيرة إلى قيام كلية الزراعة بتقديم ندوة عن تجفيف وحفظ الخضراوات وصناعات الألبان في المنازل مثل الجبن القريش والزبادي.