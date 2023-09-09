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الرئيس السيسي يتفقد الآثار المصرية ضمن المعروضات التاريخية لقمة العشرين
السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس الأمريكي يعلن خطط بناء ممر اقتصادي جديد يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا

جو بايدن
جو بايدن

 أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إطلاق خطط جديدة بشأن إنشاء ممر اقتصادي جديد يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

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بايدن يعرب عن حزنه العميق بسبب زلزال المغرب المدمر

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الخارجية الأمريكية: الرئيس بايدن شدد على التزام الولايات المتحدة دعم أوكرانيا

ووقع بايدن مع زعماء الهند والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم تحدد المشروع الجديد، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم السبت.

وكشف بايدن - خلال اجتماع قمة مجموعة العشرين المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي عن إصلاحات واستثمارات جديدة في البنك الدولي، بإمكانها أن تضخ مئات المليارات من الدولارات في هيئة منح وقروض للدول النامية.

كما قال بايدن إنه كان ليرحب بحضور نظيره الصيني، شي جين بينج، في حال مشاركته في القمة، غير أنه أكد أن النتائج الإيجابية لا تزال ممكنة.

وأشادت الولايات المتحدة ببيان قمة مجموعة العشرين، حيث وصفه مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، بـ "العلامة البارزة لرئاسة الهند للقمة وتصويت بالثقة في قدرة مجموعة العشرين على الاجتماع معا لمعالجة مجموعة من القضايا الملحة".

وأوضح سوليفان أن البيان يتضمن "مجموعة من الفقرات المتتابعة بشأن الحرب في أوكرانيا، ومن وجهة نظرنا، فإن البيان قام بعمل جيد للغاية في الدفاع عن المبدأ الذي يؤكد أنه ليس بإمكان الدول استخدام القوة سعيا للاستيلاء على الأراضي".

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