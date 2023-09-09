وفد ياباني يزور الأقصر لتوأمة عدد من المدارس الحكومية لتطبيق أنشطة التوكاتسو

استقبل الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود بالأقصر، والدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، وفداً يابانياً برئاسة البروفيسور هيروشي سوجيتا رئيس خبراء الفريق الياباني في أنشطة التوكاتسو والمسئول عن أنشطة المشروع بالمدارس المصرية اليابانية ، يرافقه نور الهدى أحمد راشد ، ونيفين فاروق علي مسئول المدارس اليابانية بوزارة التربية والتعليم.

جاء ذلك في إطار خطة وزارة التربية والتعليم لتدريب القيادات التربوية والمعلمين علي أنشطة التوكاتسو المدرجة في نظام التعليم الجديد.

وزار الوفد مدرسة الشهيد أحمد مرتضي ومدرسة نجع الدار للتعليم الأساسي بقرية الطود غرب، وذلك ضمن التعاون مع مشروع "حياة كريمة" لتوأمة عدد من المدارس الحكومية المصرية لتطبيق أنشطة التوكاتسو بتلك المدارس وتدريب المعلمين بتلك المدارس على الأنشطة اليابانية الخاصة.

ورحب وكيل وزارة التربية والتعليم فى كلمته بالوفد اليابانى و الحضور ، وأكد علي أهمية الزيارة في خدمة العملية التعليمية وعمق العلاقات بين مصر ودولة اليابان في جميع المجالات وخاصة التعليم والصحة ،كما اكد على استعداد المديرية لتقديم كل أوجه الدعم والتعاون لتطبيق أنشطة التوكاتسو بالمدارس لتحسين الأداء بها.

كما قام الوفد الياباني بعقد لقاء مجتمعي مع أولياء الأمور والاهالي بمركز ومدينة الطود بقاعة إعداد القادة والتعليم المدني بالطود ، وذلك بحضور النائب محمد عطالله عضو مجلش الشيوخ بالأقصر، حيث تم تقديم شرح عن المكون الثاني للمدارس الحكومية القائمة،وتجربة المشاركة المصرية اليابانية في التعليم ما قبل الجامعي وتطبيق نشاط توكاتسو.