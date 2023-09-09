السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

رئيس مجلس السيادة بالسودان يعزي ملك المغرب في ضحايا الزلزال

عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان

 

بعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، برقية تعزية إلى أخيه الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، في ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة أقاليم ومدن مغربية، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

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وقال إعلام مجلس السيادة الانتقالي في بيان اليوم السبت، إن رئيس مجلس السيادة أعرب عن خالص التعازي للملك محمد السادس ولشعب المملكة المغربية الشقيق في ضحايا الزلزال، داعيا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، مؤكدا تضامن السودان مع المملكة المغربية في هذا الحادث الجلل.

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