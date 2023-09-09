حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمركز نجع حمادي

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي شمال محافظة قنا، اليوم السبت، وبالتعاون مع المجالس القروية حملة لإزالة التعديات ورفع المخلفات بنطاق مجلس قروى هو و عزبة نقيب بنجع حمادي

واستهدفت اعمال النظافة بعزبة نقيب ومدخل القرية وجوانب الارصفة لرفع القمامة والاتربة من جوانب طريق المشروع ورفع نقاط تجمع القمامة والمخلفات وتفريغ صناديق القمامة، بكافة أنحاء الوحدة القروية، حفاظاً على المظهر الحضارى والجمالى للقرية .

كما شدد أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، على ضرورة الإهتمام بمنظومة النظافة ورفع جميع الاشغالات والمعوقات لتيسير وسهولة الحركة المرورية، مشيراً إلى أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا حريص كل الحرص على أهمية ملف النظافة العامة وضرورة متابعتها، حفاظاً على سلامة المواطنين من الأوبئة والأمراض.

يأتي ذلك بناءاً على تعليمات أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى الى رؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة للمركز بتكثيف اعمال النظافة ورفع التركمات والاشغالات من عموم الشوارع والتجمعات، وذلك حفاظاً على الوجهه الحضارية للمركز بصفة عامة والوحدات القروية بصفة خاصة ولخلق جو بيئى نظيف ولفته حضارية تعود بالايجاب على الحالة النفسية للمواطن النجعاوى.