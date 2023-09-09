السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

الجالية المصرية بالشمال الايطالي تعزي المغرب في ضحايا زلزال اليوم

زلزال المغرب
زلزال المغرب

تقدمت الجالية المصرية في اقليم البيمونتي بالشمال الايطالي بخالص العزاء وصادق المواساة الى صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، والى شعب المملكة المغربية، جراء وقوع الزلزال اليوم.


ودعت الجالية الله عز وجل أن يرحم الضحايا الأبرياء برحمته ويسكنهم الفردوس الاعلى ويشفي الجرحى والمصابين،  ويتولاهم برعايته وان يحفظ المغرب الحبيب و شعبه، ويبارك جهود الطيبين الداعمين والقائمين على راحة المصابين واسر الضحايا.


وقد اصاب المغرب مابين مساء الجمعة وصباح اليوم السبت حالة من الخوف والفزع الشديد إثر حدوث زلزال خطير ، جاء بقوة كبيرة بلغت قوته 7 ريختر وأدي إلي سقوط المباني والمنازل وأودى بحياة  واصابة الكثير.

ومن جانبه أفاد التلفزيون الرسمي المغربي نقلا عن وزارة الداخلية بارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد منذ الساعات الاولى من صباح اليوم السبت إلى 822 قتيلا و672 مصابا.


وقالت الداخلية في بيان إن الضحايا سقطوا بأقاليم وعمالات (مناطق) الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت.


وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني -ومقره الرباط- أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر.

 

 

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