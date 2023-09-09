حملات للنظافة وصيانة المرافق العامة بمركز أبشواي في الفيوم

قامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي بمحافظة الفيوم برئاسة المهندس خالد فراج رئيس المركز، بتنفيذ عدة حملات للنظافة ورفع والإشغالات وصيانة المرافق العامة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بتكثيف الحملات اليومية لرفع الإشغالات والعوائق بالطرق والشوارع وفتح المحاور المرورية.

وأوضح رئيس المركز أن الحملة استهدفت إزالة الحواجز والمصاطب والعوائق الحديدية، بطريق قرية النصارية وتجنيب عربات بائعي الخضروات والفاكهة وأكشاك بيع المشروبات المتنقلة ومنع وضع أي عوائق معدنية أو خشبية لعرض اللحوم بحرم الشوارع.

وتابع رئيس مركز ومدينة أبشواي أعمال التدخل السريع والصيانات الفورية للمرافق بمركز أبشواي، بالإضافة للأعمال اليومية لمنظومة النظافة بفترتيها الصباحية والمسائية.

إحلال وتجديد غرف الصرف الصحي تمهيدا لبدء أعمال الرصف بأبشواي

وأشار رئيس المركز إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي وبحضور المهندس محمد موسي نائب رئيس المركز لشئون القرى، قامت بتنفيذ أعمال إحلال وتجديد غرف الصرف الصحي بالوحدة المحلية بقرية العجميين قبل الانتهاء من رصف الطرق بمنطقة مسجد طه سعده للتأكد من عدم وجود أي أعمال تكسير أو حفر بالأسفلت الجديد بعد رصفه حفاظاً على المال العام بالتعاون مع مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك التدخل السريع وإنهاء أعمال صيانة وإصلاح عطل بمحول كهربائي بعزبة عطشى بالعجميين بحضور المهندسة هيام محمد رئيس الوحدة المحلية بقرية العجميين.

وقامت الوحدة المحلية بالتعاون مع مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بمركز أبشواي بالتدخل السريع وصيانة فورية وإصلاح خط مياه الشرب قطر 4 بوصه بمنطقة درب المصاروة بقرية سنرو القبلية بحضور شاهيناز رجب رئيس القرية.

ونفذت الأجهزة التنفيذية حملة لرفع وإزالة الإشغالات بالوحدة المحلية بالنصارية والتى شملت إزالة المصاطب المخالفة وعوائق الطريق بالإضافة إلى إزالة الأشجار التي تعمد بعض المخالفين زراعتها بالطريق العام للتعدي على الطريق بحضور المهندس عاشور حبشي رئيس القرية.

وقامت الوحدة المحلية بقرية الخالدية والوحدة المحلية بشكشوك بعدة حملات للنظافة ورفع المخلفات والقمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية بدائرة الوحدة ومتابعة أعمال الجمع السكني للقمامة ونظافة الطرق السياحية وكورنيش بحيرة قارون بنطاق قرية شكشوك.

ووجه "فراج" إدارة تحسين البيئة برئاسة المهندس فوزي عيد نائب رئيس المركز لشئون المدينة بتكثيف أعمال منظومة النظافة بشوارع المدينة ورفع القمامة والمخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية ومنطقة المرور وشارع الجلاء بابو جنشو ومنطقة الزواتين والمنشية وسعد زغلول، ومسح طريق المرمح بلودر الوحدة المحلية لتوسعة الطريق

بالإضافة إلى نظافة ارض المعارض بحديقة الطفل وميدان المحطة، فضلاً عن أعمال إفراغ صناديق القمامة بالسيارات المكبس ونقل محتويات نقاط التجميع والمقالب الوسيطة أولاً بأول.