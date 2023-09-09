السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس الروسي يقدم تعازيه لملك المغرب في ضحايا الزلزال

بوتين و محمد السادس
بوتين و محمد السادس

 

قدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، تعازيه لملك المغرب محمد السادس في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المملكة.

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وقال الرئيس بوتين في برقية التعزية، الموجهة لملك المغرب، والتي نشرت على موقع الكرملين: "أرجو أن تتقبل تعازي القلبية في العواقب المأساوية للزلزال المدمر، الذي ضرب وسط بلادكم"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

 

وأشار بوتين إلى أن "روسيا تشاطر الشعب المغربي الصديق معاناته وأحزانه"، وأوصى "بإيصال كلمات التعاطف والدعم لأسر وأصدقاء الضحايا، فضلا عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية".

 

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب المملكة إلى 1037 قتيلا و1204 مصابين.

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