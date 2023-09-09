آبل تخسر 200 مليار دولار في يومين بعد حظر iPhone بالصين

انخفضت أسهم شركة أبل بنسبة 2.9% يوم الخميس بعد تقارير تفيد بأن الصين تخطط لتوسيع الحظر على استخدام أجهزة آيفون ليشمل الوكالات والشركات المدعومة من الحكومة.

ويشعر المستثمرون بالقلق إزاء قدرة الشركة العامة الأكثر قيمة في العالم على القيام بأعمال تجارية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.



سجلت شركة Apple (AAPL) أكبر انخفاض يومي لها منذ أكثر من شهر يوم الأربعاء. خسرت الشركة حوالي 200 مليار دولار في يومين، ويعد سهمها حاليًا هو الأسوأ أداءً في مؤشر داو جونز الصناعي.

يمكن أن يكون الحظر علامة مشؤومة لشركة أبل.

وتعد الصين أكبر سوق خارجي لمنتجات الشركة، ومثلت المبيعات الصينية نحو خمس إجمالي إيرادات الشركة العام الماضي. لا تكشف شركة Apple عن مبيعات iPhone حسب البلد، لكن المحللين في شركة الأبحاث TechInsights يقدرون أن مبيعات iPhone في الصين كانت أكبر من مبيعات الولايات المتحدة في الربع الأخير. تنتج شركة Apple أيضًا غالبية أجهزة iPhone الخاصة بها في المصانع الصينية.

امرأة تستخدم جهاز iPhone المحمول أثناء مرورها بشعار Apple المضاء في متجر Apple في Grand Central Terminal في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 14 أبريل 2023.

من المتوقع أن تكشف شركة Apple النقاب عن iPhone الجديد في حدث خاص بعنوان "Wonderlust".

وكتب براندون نيسبل، المحلل في كي بانك كابيتال، يوم الأربعاء، أن شركة أبل، التي يقع مقرها في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، تلعب أيضًا دورًا مهمًا في اقتصاد بكين. ولهذا السبب، "كان يُنظر إلى الشركة تاريخياً على أنها آمنة نسبياً في الصين من القيود الحكومية". وكتب أن هذا الحظر المبلغ عنه يطرح سؤالا مهما: “هل تغير الحكومة موقفها؟”

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأربعاء أن الصين حظرت استخدام أجهزة iPhone لمسؤولي الحكومة المركزية وأن المديرين كانوا يخطرون الموظفين بالحظر عبر مجموعات الدردشة أو الاجتماعات.



يوم الخميس، ذكرت بلومبرج أن هذا الحظر امتد ليشمل الشركات المدعومة من الدولة، بما في ذلك شركة الطاقة العملاقة بتروتشاينا، التي توظف ملايين العمال وتسيطر على مساحات واسعة من الاقتصاد الصيني.

كتب المحللون في Bank of America في مذكرة يوم الخميس أن الحظر المحتمل على iPhone يأتي في أعقاب هاتف ذكي جديد متطور أطلقته الشركة المصنعة الصينية Huawei. وقال المحللون إن التوقيت "مثير للاهتمام".

وقالت الحكومة الأمريكية يوم الثلاثاء إنها تحقق في الهاتف الذكي الجديد. وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض إن الولايات المتحدة بحاجة إلى "مزيد من المعلومات حول طابعها وتكوينها على وجه التحديد" لتحديد ما إذا كانت الأطراف قد تجاوزت القيود الأمريكية على صادرات أشباه الموصلات لإنشاء الشريحة الجديدة.

وانخفضت شركات التكنولوجيا بسبب الأخبار، وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنحو 0.9٪ يوم الخميس، وانخفض قطاع أشباه الموصلات بأكثر من 2٪.