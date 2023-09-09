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رئيس التحرير
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

هالاند يعلق على المنافسة مع مبابي ومقارنتهما بـ رونالدو وميسي

هالاند
هالاند

علق إرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، على المقارنة بينه وبين كيليان مبابي، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، ووضعهما في مقارنة ثنائية مع كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

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وأكد هالاند في حوار أجراه مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن الجميع بظن أن هناك منافسة ثنائية بيني وبين مبابي مثل رونالدو وميسي.

وأشار إلى أنه لابد من توخي الحذر لأن ميسي ورونالدو حققا الكثير من الأشياء الكبيرة والمجنونة، كما أنهم مازالا يلعبان حتى الاَن.

تصريحات هالاند

قال هالاند في حوار مع صحيفة "ليكيب": "الكل يعتقد أن هناك منافسة ثنائية بيني وبين مبابي مثل ميسي ورونالدو".

وتابع: "لكن يجب عليهم توخي الحذر لأن ليو وكريستيانو قد حققا الكثير من الأشياء المجنونة، بل مازالا يلعبان رغم تقدمهما في العمر".

وأكمل: "أنا لا أقارن نفسي بلاعبين آخرين، ليست طريقة تفكيري، أركز على نفسي فقط".

بينما تطرق للحديث عن حاسة التهديف لديه، فقال: "لدي عنصر الغريزة، والذي يكمن في المكان الذي يجب أن اتواجد به".

وأختتم: "هذا العنصر هو نوع من الحاسة السادسة مخبأة في الدماغ، لكن بصرف النظر، عليك أن تتدرب كثيرًا حتى تصل إلى الأهداف".

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