أوكرانيا واليابان توافقان على بدء محادثات الضمانات الأمنية

اتفق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزير الخارجية الياباني هاياشي يوشيماسا على بدء مفاوضات بشأن اتفاق ثنائي حول الضمانات الأمنية كمتابعة لإعلان مجموعة السبع.

وقال زيلينسكي في منشور على "تليجرام" أوردته وكالة أنباء يوركينفورم الأوكرانية اليوم السبت "لقد رحبت بوزير الخارجية الياباني هاياشي يوشيماسا في أوكرانيا.. واتفقنا على بدء المفاوضات بشأن اتفاق ثنائي حول الضمانات الأمنية كمتابعه لإعلان مجموعة السبع.

وأعرب الرئيس الأوكراني عن امتنانه لليابان لبقائها شريكا رئيسيا لأوكرانيا في آسيا ودعمها لبلاده.

وفي السياق، ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن هاياشي نقل نوايا بلاده - بصفتها رئيسة مجموعة الدول الصناعية السبع للعام الجاري - لقيادة المناقشات الدولية الرامية إلى إبقاء العقوبات ضد روسيا وتعزيزها، وتقديم الدعم لأوكرانيا.

وأكد هاياشي على توثيق التعاون الثنائي المبني على البيان المشترك بشأن أمن أوكرانيا الذي أعلنته مجموعة السبع خلال شهر يوليو الماضي.

وكان أعضاء مجموعة السبع اتفقوا على أن تتفاوض كل دولة على اتفاقيات لتوفير ضمانات أمنية ومساعدة أوكرانيا في تعزيز جيشها.

ووصل وزير الخارجية الياباني هاياشي يوشيماسا إلى أوكرانيا في زيارة غير معلنة اليوم، وتعد هذه هي أول زيارة يقوم بها وزير الخارجية الياباني لأوكرانيا منذ أن بدأت روسيا عمليتها العسكرية في شهر فبراير 2022، وأرسلت جميع الدول الأعضاء الأخرى في مجموعة السبع وزراء خارجيتها إلى أوكرانيا بعد بدء العملية العسكرية، مما جعل اليابان آخر من يفعل ذلك.