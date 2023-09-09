هالاند يكشف سبب عدم تسجيله في نهائي دوري الأبطال

كشف النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، سبب عدم تسجيله أهداف خلال مباراة فريقه أمام إنتر ميلان، بنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي 2022/2023.

وأكد هالاند أنه سجل أهداف خلال الموسم، كما أنه حاول التسجيل أمام ريال مدريد، لكن تيبو كورتوا حارس الملكي تصدى للفرص ببراعة.

تصريحات هالاند

تحدث هالاند في حوار أجراه مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية، حيث قال: "أمتلك شغف كبير، هذا يجعلني أتدرب بشكل دائم وبتركيز شديد حتى موعد المباراة الذي يعتبر اختبارًا لكل اللاعبين على الرغم من ضغط الجدول وعدم تأجيل أي مباراة من أجل أخرى حتى لو كانت أمام ريال مدريد أو بايرن ميونخ".

بينما تطرق للحديث عن عدم تسجيله أي أهداف خلال مباراة نهائي الشامبيونزليج، فقال: "أحرزت أهداف عديدة خلال الموسم، حاولت التسجيل في ريال مدريد لكن تيبو كورتوا تصدى لفرصي ببراعة".

وأختتم: "هذا الأمر لا يتعلق بتسجيل الأهداف فقط، كنت أود تسجيل هاتريك في النهائي ولكن الأهم هو الفوز بالألقاب الجماعية".