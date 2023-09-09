عاجل
1037 وفاة حصيلة ضحايا زلزال المغرب حتى الآن
السبت 09 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

هالاند يكشف سبب عدم تسجيله في نهائي دوري الأبطال

هالاند
هالاند

كشف النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، سبب عدم تسجيله أهداف خلال مباراة فريقه أمام إنتر ميلان، بنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي 2022/2023.

txt

أحمد سليمان يكشف عن خوض الانتخابات في قائمة حسين لبيب

وأكد هالاند أنه سجل أهداف خلال الموسم، كما أنه حاول التسجيل أمام ريال مدريد، لكن تيبو كورتوا حارس الملكي تصدى للفرص ببراعة.

تصريحات هالاند

تحدث هالاند في حوار أجراه مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية، حيث قال: "أمتلك شغف كبير، هذا يجعلني أتدرب بشكل دائم وبتركيز شديد حتى موعد المباراة الذي يعتبر اختبارًا لكل اللاعبين على الرغم من ضغط الجدول وعدم تأجيل أي مباراة من أجل أخرى حتى لو كانت أمام ريال مدريد أو بايرن ميونخ".

بينما تطرق للحديث عن عدم تسجيله أي أهداف خلال مباراة نهائي الشامبيونزليج، فقال: "أحرزت أهداف عديدة خلال الموسم، حاولت التسجيل في ريال مدريد لكن تيبو كورتوا تصدى لفرصي ببراعة".

وأختتم: "هذا الأمر لا يتعلق بتسجيل الأهداف فقط، كنت أود تسجيل هاتريك في النهائي ولكن الأهم هو الفوز بالألقاب الجماعية".

مواد متعلقة

رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك ينعي ضحايا زلزال المغرب

بلجيكا تتقدم على أذربيجان بهدف كاراسكو في الشوط الاول
الجريدة الورقية