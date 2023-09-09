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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس الإماراتي يبحث مع القادة المشاركين بقمة العشرين قضايا العمل المناخي في إطار(cop28)

الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم السبت في نيودلهي مع عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات المشاركين في أعمال القمة الــ 18 لمجموعة العشرين التي تستضيفها جمهورية الهند القضايا المتعلقة بالعمل المناخي في إطار استضافة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (cop28) نوفمبر المقبل.

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وأكد بن زايد ـ حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية خلال لقاءاته - حرص دولة الإمارات على دعم كل الجهود التي تسهم في تعزيز التنمية والرخاء والازدهار المستدام لمصلحة جميع شعوب العالم من أجل مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

وقد التقى رئيس الإمارات مع كل من إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، وجوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، ورجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، وألبرتو فرنانديز ‏رئيس جمهورية الأرجنتين، ولي سيان لونغ رئيس وزراء سنغافورة، والشيخة حسينة رئيسة وزراء جمهورية بنجلاديش، وبرافيند كومار رئيس وزراء جمهورية موريشيوس. 

كما تطرق الرئيس الإماراتي والقادة إلى الموضوعات والقضايا المطروحة على قمة مجموعة العشرين، مؤكدين في هذا السياق أهمية تعزيز التعاون لإيجاد حلول فاعلة للتحديات المشتركة والقضايا العالمية الملحة خاصة فيما يتعلق بالعمل المناخي والاستدامة وتحول الطاقة وغيرها.

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