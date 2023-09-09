أزهر البحر الأحمر تبحث استعدادات العام الدراسي الجديد

عقد الدكتور محمد حسانين عبد اللاه، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، صباح اليوم السبت، إجتماعا موسعًا بأعضاء هيئة التدريس بمعهد فتيات الغردقة النموذجى؛ لبحث الاستعداد للعام الدراسى وتنظيم العملية التعليمية بالمعهد، بحضور حسن عبد الباسط، مدير إدارة الأمن بالمنطقة، و محمود عبد الحميد، مدير التعليم الإبتدائى، ومحمود أبو المعارف ،مدير التعليم النموذج و منى إبراهيم زرد مدير العلاقات العامة، و أمل أحمد مدير معهد فتيات الغردقة النموذجى.

وناقش رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية، خلال الاجتماع عدة محاور منها احتياجات المعهد قبل بدء الدراسة وجاهزيته لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد، كما فتح باب النقاش للاستماع إلى الاستفسارات والمعوقات والحلول المقترحة لتذليلها والتغلب عليها.

وشدد فضيلتة، على ضررورة التكاتف بين الجميع وأن يكون التعاون هو شعار عامنا الدراسي لتجنب حدوث أى عقبات تعوق حسن سير العمل، فأبنائنا أمانة فى أعناقنا ونجاح العملية التعليمية أهم أولوياتنا ولا تهاون مع المقصرين، متمنيا التوفيق والسداد للجميع وأن يكون عاما دراسيا ناجحا وموفقا للجميع.

كما عقد الدكتور محمد حسانين عبد اللاه، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية اجتماعا موسعا بمديرى المراحل التعليمية وموجهى العموم لمناقشة آخر استعدادات المنطقة لاستقبال الطلاب الجدد والحلول المقترحة للمعاهد ذات الكثافة العالية واحصاءات العجز والزيادة.

وناقش رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية خلال الاجتماع تطبيق ضوابط القبول لأطفال المرحلة التمهيدية والصف الأول الابتدائى، بالإدارات التعليمية وفقا لتعليمات قطاع المعاهد الأزهرية، كما تم مناقشة القدرة الاستيعابية للمعاهد ذات الكثافة العالية خاصة بإداراتي الغردقة وسفاجا، مستمعا فضيلته للحلول المقترحة لحل مشكلة المعاهد ذات الكثافات العالية؛ والاستفسارات المقدمة وطرق حلها .

وقد تم تشكيل لجان متابعة للمرور على المعاهد بكل الإدارات التعليمية؛ لمتابعة جاهزية المعاهد وإعداد تقارير مجمعة بذلك؛ فى إطار الاستعداد للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤م.