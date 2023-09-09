ندوة توعوية وفعاليات فنية بفرع ثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم، برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع عددا من الفعاليات الثقافية الفنية، وذلك بالمكتبة العامة بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة.

جاء ذلك ضمن فعاليات مبادرة " ثقافتنا في أجازتنا" التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وبإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي.

"أهمية المشاركة في الانتخابات" محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

خلال ذلك عقدت مكتبة الطفل والشباب بطامية التابعة لفرع ثقافة الفيوم محاضرة بعنوان " أهمية المشاركة المجتمعية في الإنتخابات" تحدث خلالها الإعلامي رمضان شعبان عبد الجيد، عن أهمية المشاركة المجتمعية في بناء مجتمعات صالحة تتقدم وتتطور بناء على المشاركة الفعالة لأبناء المجتمع في الإنتخابات، فالصوت أمانة يجب على كل فرد إعطاؤه لمن يستحق، حتى يسهم في تطوير المجتمع، ويأتي ذلك تعبيراً عن الديمقراطية والحرية للمشاركة في الرأي.

وأضاف أن حق المشاركة في الشأن العام هو الحق المكفول لكل مواطن للمساهمة في الحياة العامة، فلكل فرد أو مجموعة أو مجتمع حق المشاركة في إتخاذ القرارات التي من المحتمل أن تؤثر عليه، حيث ينص الدستور المصري علي أن مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، كما تلزم الدولة بتحقيق العدالة الإجتماعية لتكفل الخير لجميع المواطنين، موضحا إن أهمية المشاركة المجتمعية تكمن في أهمية شعور الناخب بمدى تأثير صوته الانتخابي في العملية الانتخابية، وكلما كان لصوت الناخب تأثيراً قوياً كلما كانت مسيرة الديمقراطية تسير على نهج سليم في البلد الذي يعقد فيه الانتخابات، سواء كانت انتخابات نيابية أو بلدية، مؤكدا على أهمية نزاهة وعدالة العملية الانتخابية، لضمان تعزيز الديمقراطية النابعة من اختيار الشعب لممثليه، وفي الختام تم مناقشة الحضور والرد على استفساراتهم، جاء ذلك بمشاركة عدد كبير من المثقفين وأهالي طامية.

وقدمت فرقة عرب الفيوم البدوية بقصر ثقافة الفيوم عرضا فنيا على المسرح الروماني بميدان السواقي بالفيوم، قدمت خلاله باقة متنوعة من أغنيات التراث البدوي، فيما أقامت مكتبة اللاهون ورشة فنية للرسم الحر، نفذتها نادية عاشور ياسين معلمة بمدرسة الفصل الواحد باللاهون، إلى جانب ورشة أخرى للرسم الحر بمكتبة حي جنوب، نفذها أحمد مهنا أخصائي الفنون التشكيلية بالموقع، وذلك ضمن فعاليات النشاط الصيفي بفرع ثقافة الفيوم.