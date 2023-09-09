المشدد 6 سنوات لعامل لحيازته 5 لفافات هيروين

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز عبد الله رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار هشام السعودى السطوحي، والمستشار أمير مجدى منير، بمعاقبة المتهم " ر.ع.ع" بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائتي ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط، والزمتة بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 7318 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة، بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مكافحة المخدرات، بأن التحريات السرية دلت على قيام المتهم " ر.ع.ع" عامل، بالاتجار في المواد المخدرة فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض على، وعقب تنفيذ القرار تم ضبطه وبتفتيشة عثر بحوزته على عدد 5 لفافات لمخدر الهيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتبين أن المواد المخدرة المضبوطه بحوزة المتهم لمخدر الهيروين ووزنت 41.22 جراما، وقررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، وبعد الاطلاع على المواد 2/304 و313 والمواد 2/1 ، 1/38 ،1/42 من القانون 60/182 والمعدل من البند الثاني من الجدول الأول، أصدرت حكمها على المتهم.