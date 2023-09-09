بدء فعاليات تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية والإدارات الخلفية بأحياء الغردقة

أكد اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، أن المدينة تولي اهتماما كبيرا لمنظومة التدريب وبناء قدرات العاملين بما يساعد في رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم الوظيفية بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة كفاءتها وتحقيق رضا المواطنين .

يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحافظة البحر الأحمر في مجال تطوير اداء خدمات المواطنين وتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بضرورة تطوير العاملين وتحسين أدائهم بجميع مدن المحافظة.

وبدأ صباح اليوم السبت ٩ سبتمبر، فعاليات تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية والإدارات الخليفة بحي شمال الغردقة وحي جنوب الغردقة والتي تنتهي في ١٤ سبتمبر لمدة ستة ايام حيث يتولى التدريب في حي شمال الغردقة المهندس محمد فيصل أحمد وفي حي جنوب الغردقة أشرف مرزوق عبد الجواد أخصائيون تدريب ومتابعة

وفي ذات السياق تابع اللواء محمد صلاح رئيس حي جنوب الغردقة اليوم الأول للتدريب وكلف سكرتير الحي بتجهيز القاعة المخصصة للتدريب بكافة الاحتياجات لنجاح التدريب موجها العاملين بإدارات الحي بالالتزام بحضور التدريب طبقا للخطة الموضوعة لكل إدارة

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