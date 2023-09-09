السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط 6 قضايا مُخدرات في أسوان

حملة أمنية
حملة أمنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثف لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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حملة أمنية تضبط 303 قضايا مُخدرات

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آبل تصحح ثغرات أمنية في أجهزتها بتحديث جديد

فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان –دمياط- أسيوط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

وفي مديرية أمن أسوان تم ضبط عدد (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 9 كيلو جرام– كمية من مخدرى "الهيروين- الشابو")بحوزة (6) متهمين  لـ 5 منهم معلومات جنائية.

ضبط عدد (4) قضايا أسلحة نارية..ضُبط خلالها (2 بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار –طبنجة - فرد محلى).

تنفيذ عدد (822) حكم قضائى متنوع.

 

وفي مديرية أمن دمياط تم ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. بإجمالى (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,500كيلو جرام –كمية من مخدر البانجو وزنت 15 كيلو جرام –كمية من مخدر الهيدرو وزنت 2,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين –بندقية خرطوش–2فرد محلى – عدد من الطلقات) بحوزة (8متهمين لـ 7منهم معلومات جنائية).

مديرية أمن أسيوط 

ضبط عدد (52) قطعة سلاح نارى .. عبارة عن (16بندقية آلية –

18بندقية خرطوش–25 فرد محلى–طبنجة- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)بحوزة (52متهم لــ 32منهم معلومات جنائية)

ضبط عدد (11) قضية "إتجار" فى المواد والأقراص المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,950 كيلو جرام - كمية من مخدرالشابو وزنت 1,200 كيلو جرام–كمية من مخدر الهيروين– عدد 60 قرص مخدر) بحوزة (12متهم لـ 10 منهم معلومات جنائية).

تنفيذ عدد (497) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

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